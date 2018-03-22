بالفيديو.. مرض نادر يحول رجل إلى هولك الخارق

بكين(صدى):

أٌصيب رجل متقاعد صيني يٌجعى ” تان ، 68 عاماً ” بحالة نادرة تٌدعى ” داء الماديلونج ” ، جعلته يبدو مثل شخصية هولك الخارق ، بسبب تناوله لترا من الكحوليات القوية يوميا لمدة ثلاثة عقود .

وقال الطبيب من مستشفى الشعب بمقاطعة هونان الصينية في تصريحات إعلامية ، إن الحالة المرضية كانت نتيجة شرب الخمر لفترات الطويلة ، حيث انه كان يشرب الكحوليات منذ كان عمره 13 عاما، لكن مع مرور الوقت عندما بلغ سن الأربعين، كان يشرب على الأقل لترا من نبيذ الأرز كالمياه.

في حين أوضح تان للأطباء ، إنه لاحظ تكون كتل دهنية صغيرة تنمو في الجزء العلوي من جسمه في عام 1997، ومنذ ذلك الوقت حتى 2011 تضخم عنقه، حيث قام بزيارة الأطباء لكنهم قاموا بطمأنته.

وبعد فترة، بدأ المرض يؤثر على تنفسه، حيث بدأت الدهون تحد من دخول الهواء للرئتين وبدأ يعاني من الألم.

ويخطط الطبيب لإخضاع تان لعملية شفط دهون، لكن من المتوقع ظهورها مرة أخرى ما لم يتوقف عن الشرب.

وبعد انتشار قصة تان، قارنه البعض بشخصية هولك الخارقة بسبب الدهون حول رقبته وكتفيه، التي يظن البعض أنها عضلات.