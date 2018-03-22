” مدني المخواة ” ينجح في إنقاذ شخص سقط داخل بئر بعمق 20م

محمد بن شقيه(صدى):

نجح صباح اليوم الخميس مدني محافظة المخواه بمنطقة الباحة بستخراج شخص يبلغ من العمر 58 عاماً وعلى الفور تم تحريك فرق الاتقاذ اللازمة لمباشرة الحالة والتي كانت عبارة عن سقوط شخص ببئر عمقه٢٠م تغطيها مجموعة كبيرة من الأشجار والأغصان المعمرة التي تعيق رجال الإنقاذ في الوصول الى أسفل البئر والتي شكلت تحديا للوقت الذي يتطلبه الواجب الإنساني خصوصا وان المحتجز يصدر أصوات متقطعة بسبب الإرهاق الذي يعانيه حيث تم ازالة جميع العوائق باستخدام المعدات الحديثة.

فيما نجحت فرق الإنقاذ المائي في الوصول الى قاع البئر وإخراج المحتجز دون تعرضه لإصابات او كسور ولله الحمد فيما قامت فرق الهلال الاحمر بنقله للمستشفى للاطمئنان على صحته وتسليم الحادث لشرطة محافظة المخواة حسب الاختصاص .

أوضح ذلك ‏نائب ‏المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة النقيب مهندس فايز الغامدي .