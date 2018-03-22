انطلاق الرحالة اليحيى بدراجته إلى موسكو لحضور المونديال

نواف السالم(صدى):

انطلق الرحالة فهد اليحيى، في رحلة عبر دراجته الهوائية إلى العاصمة الروسية موسكو؛ لحضور مونديال 2018، ومساندة المنتخب الوطني في كأس العالم، وذلك برعاية مدينة الملك سعود الطبية.

من جانبه، شكر الرحالة اليحيى القيادة الرشيدة، والمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، وكذلك الرحالة الشركاء في رحلته إلى موسكو، وهم: وزارة الداخلية، إمارة الرياض، الجوازان، مدينة الملك سعود.