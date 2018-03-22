نايف محمد حافظ يحقق جائزة حمدان بن راشد برجال ألمع

عيسى مشعوف(صدى):

حقق الطالب نايف محمد أحمد آل حافظ من مجمع الملك عبدالعزيز التعليمي بقطاع رجال ألمع جائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي في نسختها العشرين في منجز وطني جديد يسجل للمملكة ولمحافظة رجال ألمع بشكل خاص وسيتم تكريمه من قبل صاحب الجائزة الشيخ حمدان بن راشد في دبي على مسرح زعبيل في الثالث عشر من شهر شعبان القادم بإذن الله في حفل خليجي عربي كبير .

وكان سعادة مدير التعليم قد تلقى اتصالاً من منسق الجائزة في ديوان الوزارة الأستاذ عبدالله زاهي القرني يبارك فيه لسعادة المدير ولكل فرق العمل في إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع بهذا المنجز الوطني الجديد ومؤكداً له أن محافظة رجال ألمع تميزت في هذا الجائزة .

ورفع سعادة مدير التعليم الأستاذ إبراهيم بن يحيى كدوان التهنئة للطالب نايف محمد حافظ ولوالد وأسرته ومدرسته ولزملائه في النشاط الطلابي ومركز تميز ولكل من وقف خلف هذا الإنجاز . مبدياً سعادته بما تحقق من منجز وطني يؤكد حضور تعليم رجال ألمع على منصات التميز .

وقدم مدير التعليم شكره لزميليه المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ أحمد بن يحيى العرفجي والمساعد للشؤون المدرسية الأستاذ علي محمد مضواح ولمجمع الملك عبدالعزيز التعليمي ولفريق العمل في إدارة النشاط الطلابي ومركز التميز ولقائد المدرسة الأستاذ أحمد أبو زحلة ولفريق العمل معه .

إلى ذلك بارك سعادة المساعد للشؤون التعليمية للطالب نايف محمد حافظ ولأسرته ولمدرسته ولزملائه في إدارة النشاط الطلابي ومركز التميز على ما تحقق مشيراً إلى أن هذا المنجز يضاف إلى منجزات تعليم رجال ألمع التي تسير بخطوات ثابتة نحو التميز والتنافس على جميع المستويات . وأضاف العرفجي أن هذا المنجز جاء بتظافر الجهود بين الأسرة والمدرسة والإدارة وأشاد بما تحقق من منجز يسهم في رفعة اسم الوطن عالياً ويسجل حضوراً عربياً وخليجياً مميزاً في جائزة لها وزنها الحقيقي على مستوى دول الخليج والدول العربية .

وحث منسوبي إدارة النشاط الطلابي على التوسع في الجائزة للأعوام المقبلة لتكون رجال ألمع حاضرة بكل قوة لتشمل جميع الفئات من المدارس بنين وبنات والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات متمنياً للجميع التوفيق .

وعبر والد الطالب الأستاذ محمد أحمد حافظ عن شكره وتقديره لسعادة مدير التعليم وزملائه في إدارة النشاط الطلابي ومركز التميز على دعمهم ومساندتهم لابنه نايف مبدياً سعادته وسعادة أسرته بهذا المنجز المتميز .

أما الطالب الفائز فقد عبر عن سعادته بهذا الفوز وقدم شكره وتقديره لقائد مدرسته ومعلميه ومنسوبي النشاط الطلابي ومركز التميز في الإدارة .