دراسة تكشف خطورة عدم منح والدتك هدية عيد الأم

متابعات(صدى):

كشفت دراسة حديثة أن عدم منح الأم هدية حتى لو بسيطة في عيد الأم، يؤثر عليها كثيرًا، وقد يسبب لها مشكلات نفسية كثيرة وشعورها بأنها غير مهمة بالنسبة لأبنائها.

فكثير من الأبناء لا يهتمون كثيرًا بمنح الأم هدية بسيطة في عيد الأم، بحجة عدم توافر المال، ولا يعلمون أن ذلك يؤثر على حالتها النفسية بصورة كبيرة، وقد لا يدركون مدى خطورة الأمر.

لذلك نصح الباحثون الأبناء بضرورة منح الأم الاهتمام الكافي، فى حال عدم توافر الأموال لجلب هدية حتى لا تتأثر حالتها النفسية.