دراسة تكشف خطورة عدم منح والدتك هدية عيد الأم
كشفت دراسة حديثة أن عدم منح الأم هدية حتى لو بسيطة في عيد الأم، يؤثر عليها كثيرًا، وقد يسبب لها مشكلات نفسية كثيرة وشعورها بأنها غير مهمة بالنسبة لأبنائها.
فكثير من الأبناء لا يهتمون كثيرًا بمنح الأم هدية بسيطة في عيد الأم، بحجة عدم توافر المال، ولا يعلمون أن ذلك يؤثر على حالتها النفسية بصورة كبيرة، وقد لا يدركون مدى خطورة الأمر.
لذلك نصح الباحثون الأبناء بضرورة منح الأم الاهتمام الكافي، فى حال عدم توافر الأموال لجلب هدية حتى لا تتأثر حالتها النفسية.
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 25 دقيقة
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أبوك
أمي من حملتني في بطنها تسعة اشهر
وهن ع وهن امي من كنت ارعى الطعام والشراب من احشاء بطنها
امي من كنت ارفس بكلتا قدماي في بطنها وهي تتألم وتصبر
أمي من كنت انام في احشاء بطنها ليل ونهار اتعبها واثقل عليها المشي
امي ان تعسرت بها الولادة وكانت خطيرة ع حياتها
تفضل هي ان تموت ع ان اخرج للحياة دون ان يمسني أي ضرر
امي هي الحياة والجنة ابعد هذا كله
اجازيها باقة ورود ؟؟؟؟
هل جزاء الاحسان الا الاحسان
هل جزاء الاحسان الا الاحسان
امي اكبر من هدية تافهة
امي تحتاج مني البر والأحسان الصادق لها في الحياة
والدعاء الخالص بالرحمة والصدقات
آهـ رحمك الله يا أمي أنتي عمري وقلبي والله