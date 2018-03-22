بالصور.. معرض الرياض الدولي للكتاب يواصل فعالياته بحضور غير مسبوق

بدر الحارثي محمد السعران(صدى):

يواصل معرض الرياض الدولي للكتاب 2018 فعالياته الثقافية بحضور كبير لافت غير مسبوق، وذلك في مقر مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

فحين تزور معرض الرياض الدولي للكتاب 2018، يلفت نظرك المبادرات القرائية التي تعزز من قيمة الكتاب وترسخ مفهوم القراءة والمعرفة، حيث يبلغ عدد أركانها المشاركة في المعرض نحو 15 مبادرة.

كما يجذب الانتباه الحضور الشعبي من كل الشرائح والتيارات والأعمار، وهو ما يبرز تعطشاً كبيراً للمعرفة ويبرز وجهاً سعودياً ناصعاً يوازي مجمل التغيير والتحول الذي تشهده المملكة نحو مستقبل أفضل.

ويشهد المعرض نحو 80 فعالية ثقافية، تتنوع بين: ورش عمل، وندوات ثقافية وأدبية، وأمسيات شعرية، ومسرحيات، وجلسات حوارية، عن مجالات الكتب ومع عدد من المؤلفين، وكذلك عدد من الفعاليات المخصصة للطفل، بالإضافة إلى فعاليات منصة توقيع الكتب التي سيوقع خلالها عدد من الكتّاب مؤلفاتهم الحديثة بمشاركة جمهورهم من القراء.

يذكر أن فعاليات اليوم الخميس تبدأ بمحاضرة في قاعة الازدهار بعنوان ” إنتاج الكتب المنزلية وأثرها على الطفل ” ، ووهم الإنجاز، وحوار مع مؤلف، وفي قاعة الحياة ” أخطاء التفكير عند القراء ” ، و ” كتابة السيناريو ” ، وحديث عن مجالات الكتب ” الفكر والفلسفة ” ، و في مسرح الرؤية ” مسرحية حبل الغسيل، وتالتوست ماستر، وشخصيات وطنية.