في اليوم العالمي للمياه.. 3 دراسات صادمة عن تناول الماء
أكدت دراسة عملية فوائد الصيام عن شرب المياه، وتتمثل فى أن الصيام عن شرب المياه يقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، كما يقلل من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والسكرى والزهايمر ويساعد على انخفاض ضغط الدم وتحسن حساسية الأنسولين، بالإضافة إلى ذلك يساعد فى انخفاض مستويات الكوليسترول فى الدم والدهون الثلاثية والتى تعتبر من أهم أسباب الإصابة بأمراض القلب.
و كشفت دراسة أخري أن عبوة المياه المعدنية الواحدة يمكن أن تكون ملوثة بآلاف الجزيئات البلاستيكية، وفحصت الدراسة 250 عبوة بلاستيكية من 11 علامة تجارية عالمية، وكانت النتيجة أن المياه الموجودة داخل تلك عبوات المياه البلاستيكية تحتوي على ملوثات بلاستيكية ونيلون وبوليمرات.
كما حذرت دراسة أسترالية جديدة، من شرب الماء إن لم نكن نشعر بالعطش لأن ذلك قد يقتلنا، و أوضح الخبراء أن شرب كمية زائدة من الماء ينقص الصوديوم في الدم وتصبح المعدلات الضرورية من الصوديوم في الدم منخفضة جدًا، حين يتمّ استهلاك كميّة كبيرة جدًا من المياه، وقد يسبب هذا الأمر الخمول، الغثيان والتشنجات وأحيانًا يؤدي إلى الغيبوبة والوفاة.
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 128 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله ما عرفنا لكم
كل يوم لكم حكي غير امس انه لابد نكثروووو
واليوم لا اقلال وووووووو
انتم عندكم دراسات طبية
ولا استخبارات فيروسات امراض معدية
للعرب والمسلمين
أبوخالد _ أبها.[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 2 ساعتين
الاعتدال في كل شي مطلوب ..
شرب الماء ضروري .. ولكن باعتدال ..
الجسم اذا كان جائعا فانه يطلب الغذاء ..
فنأكل باعتدال ..
واذا كان عاطشا فانه يطلب الماء ..
ونشرب باعتدال أيضا ..
والافضل أن يتم استبدال الماء عوضا عن شرب العصيرات المحلاة ..
وبالمناسبة ..
فالسنة أن يتم الشرب جالسا ..
وأن يتم على ثلاث مرات
وهذا ما أثبته الطب الان .
abdul[ عدد التعليقات: 1006 ] نشر منذ 48 دقيقة
هناك نشرات ومجلات علمية متخصصة في الاغذية والادوية. حبذا لو تنشروا معلوماتكم من تلك المصادر الموثوقة علميا وتصدر من جامعات عُليا متخصصة. اما نشر معلومات – بل معلومات غالطة- بدون ذكر اسم المصدر فضره اكثر من نفعه، ولا فائدة للعطش الا في سبيل الله صوما وتقربا، وقد خُلقنا من الماء و٧٠% من اوزاننا ماء، والحياة لا تعتدل الا بشرب كمية كَافِيَة من الماء دون غيره من السوائل وخاصة لمن يعيشون في المناطق الحارة والمبتلون من الامراض مثل السكّر
khalid[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 24 دقيقة
وين راح يوم للرجال
🌷 فتامين ((و)) 🌷[ عدد التعليقات: 2499 ] نشر منذ 13 دقيقة
آخر كلام
نكثر من الشرب
أو نصوم عنه
اتفقوا أيها العلماء وعلمونا
جعلكم البلاء