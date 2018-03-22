في اليوم العالمي للمياه.. 3 دراسات صادمة عن تناول الماء

متابعات(صدى):

أكدت دراسة عملية فوائد الصيام عن شرب المياه، وتتمثل فى أن الصيام عن شرب المياه يقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، كما يقلل من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والسكرى والزهايمر ويساعد على انخفاض ضغط الدم وتحسن حساسية الأنسولين، بالإضافة إلى ذلك يساعد فى انخفاض مستويات الكوليسترول فى الدم والدهون الثلاثية والتى تعتبر من أهم أسباب الإصابة بأمراض القلب.

و كشفت دراسة أخري أن عبوة المياه المعدنية الواحدة يمكن أن تكون ملوثة بآلاف الجزيئات البلاستيكية، وفحصت الدراسة 250 عبوة بلاستيكية من 11 علامة تجارية عالمية، وكانت النتيجة أن المياه الموجودة داخل تلك عبوات المياه البلاستيكية تحتوي على ملوثات بلاستيكية ونيلون وبوليمرات.

كما حذرت دراسة أسترالية جديدة، من شرب الماء إن لم نكن نشعر بالعطش لأن ذلك قد يقتلنا، و أوضح الخبراء أن شرب كمية زائدة من الماء ينقص الصوديوم في الدم وتصبح المعدلات الضرورية من الصوديوم في الدم منخفضة جدًا، حين يتمّ استهلاك كميّة كبيرة جدًا من المياه، وقد يسبب هذا الأمر الخمول، الغثيان والتشنجات وأحيانًا يؤدي إلى الغيبوبة والوفاة.