صحة تبوك تحتفل باليوم العالمي لمتلازمة داون

محمود البلوي(صدى):

نفذت صحة تبوك ممثلة بإدارة التواصل والعلاقات والتوعية صباح اليوم الخميس فعاليات ومعرض اليوم العالمي “ لمتلازمة داون ” والذي يصادف 21 من شهر مارس من كل عام وذلك بمستشفى الملك خالد وبمشاركة عدة جهات وهي مستشفى الولادة والاطفال ومركز صحي الاحياء الجنوبية كذلك مركز لمست الحنان ومدارس الشمال النموذجية والتربية الخاصة الاهلية ومستشفى الملك خالد للتعريف بمتلازمة الداون والذي يعتبر اضطراب خلقي وليس وراثيا ويحدث للمصاب منذ الولادة نتيجة الزيادة في كروموسومات الجسم ( الصبغيات) حيث ان جسم الانسان الطبيعي يحتاج 46كروموسوم اما المصابون بالمتلازمة فلديهم 47 ويكون مركزا في كروموسوم 21 .

وقد افتتح مساعد المدير العام للتخطيط والتطوير المهندس سعد مشحن البلوي الفعاليات والمعرض المصاحب الذي احتوى على منشورات ومطويات كما استمع من المشاركين لشرح عن متلازمة داون والسمات الظاهرية التي تظهر عليهم وكيفية التعامل معهم في مختلف الأعمار ونصائح وإرشادات موجهة للأفراد والأسر والعاملين معهم.