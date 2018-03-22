ألوان تجعل السمراوات أجمل وتزيدهن إشراقا

نورة الشهري(صدى):

يقول الخبراء في مجال الإطلالة إن النساء السمراوات محظوظات أكثر من سواهن نظراً للمجموعة الكبيرة من التدرجات اللونية التي يمكن أن يعتمدنها. ولكن هناك ألوان تبرز إشراقهن أكثر من سواها وتكون مرتبطة بعناصر محددة في الطلة.

– تحديد لون الشعر

يساعد تحديد لون الشعر على حسن اختيار ألوان الأزياء التي تجعله يبدو مشرقاً وتخلق توازناً أساسياً في الإطلالة. ويفرق الاختصاصيون في ألوان الشعر بين نوعين من الشعر الداكن:

• الشعر الداكن الدافئ الذي تدخل عليه لمسات ذهبية أو نحاسية مشرقة ويقترب من التدرجات الكستنائية.

• الشعر الداكن البارد ويتزين بلمسات مائلة إلى التدرجات الزرقاء أو الحمراء.

– تحديد لون البشرة

في عالم السمراوات درجات متعددة من ألوان البشرة تحتاج كلاً منها إلى التعاطي معها بأسلوب مختلف:

• صاحبات البشرة المشرقة: تتميز بشرتهن بأنها الأفتح في اللون بين السمراوات. التدرجات اللونية التي تليق بها حيوية ومشرقة أبرزها: الأزرق النيلي، الأزرق السماوي، الليلكي، الأحمر القاني، الفوشيا، الأخضر الكاكي، الأخضر الزيتوني، والأحمر الزمردي. على أن تتجنب صاحبات البشرة المشرقة اعتماد ألوان الباستيل الفاتحة جداً، ويبتعدن عن اختيار إطلالة موحدة تتلون بالكامل بالأبيض أو البيج، أو بالألوان الداكنة جداً كالأسود أو الكحلي.

• صاحبات البشرة الكامدة: تبدو بشرتهن كأنها ملفوحة بأشعة الشمس مما يكسبها لوناً برونزياً محبباً. وهي تناسبها الألوان الناعمة والحيوية على السواء، كما تليق بها ألوان الكحلي، والأخضر الزيتي، والرمادي، والبرتقالي، والوردي، والأحمر. على أن يتم تجنب ألوان البيج، والأصفر، والأبيض التي تجعل البشرة تبدو داكنة جداً وتسلّط الضوء على شوائبها.

– الخلطات اللونية التي تناسبهن

تختلف الخلطات اللونية المناسبة للبشرة السمراء باختلاف الفصول:

• اخترن خليط الليلكي والأخضر اللوزي في الربيع فنعومتهما تضفي لمسة رومنسية محببة على الإطلالة.

• اعتمدن البرتقالي مع الوردي في الصيف، فهذه الخلطة اللونية الجريئة تبرز جمال البشرة السمراء وإشراقها.

• اخترن مزيج الأصفر والبني في الخريف، فهو يوقظ اللمسات الذهبية في البشرة السمراء والشعر الداكن.

• جربن الأحمر والرمادي والأسود في الشتاء، فهذه الخلطة اللونية تضفي شخصية مميزة على الإطلالة. يمكنكن اعتماد مختلف تدرجات الأحمر من الفاتحة إلى الداكنة، كما يمكنكن تنسيق الأحمر مع البني لإطلالة مبتكرة ومميزة على السواء.

– ألوان تجنبن اعتمادها

يمكن لبعض الألوان أن تُفقد البشرة السمراء إشراقها ولذلك يُنصح بالابتعاد عنها. أما القاعدة التي يجب تبنيها في هذا المجال فتعتمد على تجنب الألوان التي تكون أكثر حدة من لون الشعر كونها تخفف من حيويته وبريقه.

تجنبن تدرجات الأخضر اليانسوني التي تجعل البشرة تبدو داكنة جداً وفاقدة للحيوية، كما يُنصح بتجنب خلط الأحمر بالوردي، البني بالأسود، الكحلي بالأسود كونها تجعل البشرة تفقد إشراقها.