وظائف فنية وإدارية شاغرة بشركة خطوط الطيران السعودي

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة خطوط الطيران السعودية الخليجية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف فنية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم، في عدد من التخصصات؛ للعمل بمقر الشركة الرئيسي بمدينة ” الدمام ” ، وذلك وفقًا للمسميات التالية:

– أخصائي صيانة إلكترونيات.

– مدير تنسيق الرحلات.

– مدير خدمات الدعم.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم، متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 أبريل 2018م، مبينة أنه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، من خلال الرابط التالي: هنا .

وناشدت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، إرسال السير الذاتية، على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

كما أوضحت أنه سيتم التواصل مع المتقدم، في حال وجود أي شواغر تناسب مؤهلاته.