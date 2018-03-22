أهل القرآن

‏إنه لا تقوية لأَزْرٍ ، ولا رسوخ لقدم، ولا أُنْسَ لنفس، ولا تسلية لروح، ولا ثبوت لمُعْتَقَد، ولا بقاء لذكر، إلا بأن يتجه المرء بكل أحاسيسه ومشاعره إلى كتاب ربه، ويقبل بقلبه وقالبه على تلاوته وتدبره، يتعلمه ويعمل به، ويرتوي من معينه المعين، ويصدر عن أحكامه المحكمة، وفي حديث على بن أبي طالب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم : ألا أنها ستكون فتنه : قال على فما المخرج يارسول الله : قال كتاب الله : حبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الذي لا تشبع منه العلماء ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد ، هو الفصل ليس بالهزل، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله .

‏يسَّر الله ذكرَه للذاكرين، وسهَّل حِفظَه للدّارسين، فهو للقلوبِ ربيعُها وللأبصارِ ضياؤها، إنه نورٌ مبين ، وإلى النّور يهدِي، إنه الحقّ المبين وإلى الحقِّ يرشِد، إنه الصِراطُ المستقيم وإلى الجنّةِ يوصل ، لا تملُّه القُلوبُ الصافية ، ولا تشبع منه العلماء العاملة ، ولا تنقضي عجائبه ، ولاَ يخلَق معَ كثرةِ التّرداد .

‏دليلُ السائرين إلى الله ، ومنهج القاصدين للجنة ، ودُستور الموحدين المؤمِنين، أعظم أنيس وخير جليس، هو الحلاوة والجمال والعِزّ والكمال هو كلِّيّةُ الشريعة، وعَمود الملّةِ، وينبوع الحكمة، و آيَة الرِّسالة، نور الأبصار والبصائر، لا طَريقَ إلى الله سواه، ولاَ نجاةَ لأحد بغَيره، وإذا كانَ القرآن كذلك ، لزِم مَن رامَ الهدَى والنّورَ، والسعادة في الدّارين أَن يتَّخِذه سَميرَه وأنيسَه، ودليله وقائده، وطريقه ومنهجه ، نَظرًا وعمَلاً، قولاً وفعلاً، ومن فعل ذلك فيوشِك أن يَفوزَ بالبُغيةِ، وأن يَظفرَ بالطّلبَة، وأن يجِد نفسَه معَ السّابقين .