الشكاوى تنهال على ” حساب المواطن ” .. والمواطنون: لا حياة لمن تنادي

عادل الحربي(صدى):

انهالت الشكاوى على برنامج حساب المواطن، منذ أمس الأربعاء، بسبب قيم الاستحقاق وعدم القدرة على تسجيل البيانات، وعدم الرد على الشكاوى، و غيرها من المشكلات التي وقع فيها المستفيدين من البرنامج.

ويأتي ذلك بعد تذكير حساب المواطن، بطريقة تحديث مصدر الدخل عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج، حيث أشار إلى أنه يجب التأكد من دقة بيانات الدخل للمستفيد وتابعيه وتسجيل المصدر الصحيح للدخل، بما يتوافق مع البيانات الرسمية، حتى لا تتأثر الأهلية وقيمة استحقاق الدعم.

وبالرغم من تفاعل البرنامج الدائم مع المستفيدين، إلا أن الشكاوى لا زالت مستمرة، فقد قال أحد المواطنين: ” السلام عليكم أخوي أنا ما قدرت أكمل التسجيل لأن المرفقات ما تتحمل؟ ” ، ولكن ردَّ عليه أحد المغردين قائلاً : ” إرفاق المستندات يكون عبر ملف PDF أوصورة لاتتجاوز حجمها 2ميجابايت ” .

فيما اشتكى مواطن من الدفعة، قائلاً : ” السلام عليكم الدفعة ناقصة 200 أرجو إفادتنا ” ، وأضاف آخر : ” حسبي الله ونعم الوكيل رفعت اعتراضات ولا حل منكم عطيتوني أقل دعم رغم استحقاقي أكثر للشهرين اللي فاتت وين الأنصاف ” .

وجاءت شكوى أخرى من مواطن، قائلاً : ” دقيت عليهم وقالو لي إن حسابي سليم فقط حدث الصفحة أنا حدثت ودخل وخرجت ونفس الشي أفيدونا الله يجزاكم خير ” ، فيما شكى مغرد : ” السلام عليكم تاريخ تسجيلي لحساب المواطن 2017 شهر 2 والحين 2018 شهر 3 ولا جاني هلله ” .

وأضاف أحد المواطنين أنه لا يوجد استجابة للشكاوى، قائلاً : ” أنا أتقدم بشكوى لكن لا حياة لمن تنادي رئيس حساب الموطن يقول الشخص الواحد يستلم أقل مبلغ 300 ريال واحنا 3 أشخاص تستلم 384 ريال الشكوى لله ” .

وقال مواطن : ” السلام عليكم نسيت الرقم السري والجوال انفصل وراح كيف الطريق في تغيير رقم الجوال ” ، وتساءل آخر : ” لو سمحتو، أنا ما استلمت دفعتين من رواتب الشهرين الماضيه… وش الحل؟ ” .