بالفيديو.. طلاب طب الطائف يرددون ” القسم ” وراء عميدتهم
في حدث غير مسبوق، اعتلت عميدة كلية الطب بجامعة الطائف، الدكتور دلال نمنقاني، منصة حفلة التكريم وتلت القسم، فيما ردد وراءها جميع الخريجين.
ورصدت لقطات مصورة لحفل التخرج، الدكتورة ” نمنقاني ” وهى على منصة الحفل؛ لتلقين الخريجين ضمن 13764 طالبًا، يمثلون الدفعة الـ14 من خريجي الجامعة، وهم يرددون وراءها في مشهد مهيب.
وفي هذا السياق، صرح عميد القبول والتسجيل، بجامعة الطائف، الدكتور وصل الله السواط، أن خريجي الدفعة الـ14 بالجامعة، بلغ عددهم ١٣٧٦٤ طالبًا وطالبة، منهم ٩٠٠ خريج بدرجة الماجستير، و١٢٧٩٠ خريجًا بدرجة البكالوريوس، و٧٤ خريجًا من الحاصلين، على درجة الدبلوم دون الجامعي.
ويجدر الإشارة إلى أن الحفل، أُقيم بمدينة الملك فهد الرياضية في ” الحوية ” ، برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، وحضور لأول مرة للآباء والأمهات، أثناء تخريج أبنائهم.
الدكتورة دلال محيي الدين نمنقاني عميد كلية الطب تلقي القسم لطلبة الكليات الصحية في #تخرج_جامعة_الطائف pic.twitter.com/VBVOq9G7u0
— جامعة الطائف 🇸🇦 (@TaifUniversity) March 21, 2018
kkk[ عدد التعليقات: 181 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماشاءالله تبارك الله الله يستر عليها
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 439 ] نشر منذ 2 ساعتين
التطور ليس بالاختلاط والانسلاخ عن الدين والاعراف والتقاليد
التطور بالعلم
ياناس احد يعلم مسؤولينا تراهم فاهمين التطور غلط
مغرد[ عدد التعليقات: 1295 ] نشر منذ 1 ساعة
ما شا الله ما شا الله تبارك الله ياليت كل بناتنا يا خذون هذى العميده قدوه الحمد لله اللهم ادم علينا نعمة الا من والا مان الحمد لله انى عشت حتى الحرمه السعوديه فى قيادات عليا اهنيئ اهلها وزجها والا ولادها وجميع اقا ربها ما شا الله عليها
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 128 ] نشر منذ 1 ساعة
كتب الله اجرك من عميدة
والقسم ليس هين وانه لقسم لو تعلمون عظيم