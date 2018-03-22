بالفيديو.. طلاب طب الطائف يرددون ” القسم ” وراء عميدتهم

عبدالعزيز القثامي(صدى):

في حدث غير مسبوق، اعتلت عميدة كلية الطب بجامعة الطائف، الدكتور دلال نمنقاني، منصة حفلة التكريم وتلت القسم، فيما ردد وراءها جميع الخريجين.

ورصدت لقطات مصورة لحفل التخرج، الدكتورة ” نمنقاني ” وهى على منصة الحفل؛ لتلقين الخريجين ضمن 13764 طالبًا، يمثلون الدفعة الـ14 من خريجي الجامعة، وهم يرددون وراءها في مشهد مهيب.

وفي هذا السياق، صرح عميد القبول والتسجيل، بجامعة الطائف، الدكتور وصل الله السواط، أن خريجي الدفعة الـ14 بالجامعة، بلغ عددهم ١٣٧٦٤ طالبًا وطالبة، منهم ٩٠٠ خريج بدرجة الماجستير، و١٢٧٩٠ خريجًا بدرجة البكالوريوس، و٧٤ خريجًا من الحاصلين، على درجة الدبلوم دون الجامعي.

ويجدر الإشارة إلى أن الحفل، أُقيم بمدينة الملك فهد الرياضية في ” الحوية ” ، برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، وحضور لأول مرة للآباء والأمهات، أثناء تخريج أبنائهم.