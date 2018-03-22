بالفيديو.. طالب بجامعة الطائف يعبر عن فرحته بالتخرج على طريقته الخاصة
أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي احتفال طالب من طلبة كلية الطب بجامعة الطائف في حفل التخرج بطريقة خاصة خلال طابور سير الطلاب في الحفل.
وأظهر المقطع المتداول اليوم الخميس الطالب وهو يخرج عن صفوف العرض ليقوم بتنفيذ حركات بهلوانية داخل المعلب مدينة الملك فهد الرياضية ليلاحقه رجال الأمن محاولين منعه والتزامه بالعرض.
وكانت عميدة الدكتور دلال نمنقاني قد شهدت حضور حفل التخرج لطلاب كلية الطب ، حيث اعتلت منصة حفلة التكريم وتلت القسم، فيما ردد وراءها جميع الخريجين.
وأقيم الحفل في مدينة الملك فهد الرياضية في الحوية، برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، وحضور لأول مرة للآباء والأمهات أثناء تخريج أبنائهم.
طالب خريج جامعة #الطائف يعبّر عن فرحته على طريقته الخاصة !😂#تخرج_جامعه_الطايف pic.twitter.com/siUqzhYNph
— الاكثر مشاهدة (@TheTopVideo) March 22, 2018
kkk[ عدد التعليقات: 181 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ررر[ عدد التعليقات: 266 ] نشر منذ 22 دقيقة
اتركوه يستانس .
مغرد[ عدد التعليقات: 1295 ] نشر منذ 19 دقيقة
والله بطل خلوه يغبر عن شعوره مستا نس