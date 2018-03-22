رويدا عطية تطرح كليبها الجديد في شم النسيم

أماني الغامدي(صدى):

تستعد الفنانة السورية رويدا عطية لتصوير أغنية جديدة بعنوان ” خاين ” على طريقة الفيديو كليب، في لبنان، وذلك بعد أن قامت بطرح الأغنية منفردة عبر تطبيق ” أنغامي” مؤخرًا.

ومن المنتظر أن تقوم “رويدا ” بطرح الكليب بالتزامن مع موسم شم النسيم.

و أغنية “خاين ” من إنتاج ” المولى بروداكشن” ، كلمات وألحان: عناد خوري، توزيع: كريم عبدالوهاب، وتم التسجيل باستديو حسام صعبي.

وقررت رويدا أيضًا تسجيل أغنية أخرى بعنوان ” تعا ” ، على أن تقوم بطرحها خلال الفترة القليلة المُقبلة، والأغنية من ألحان حسان عيسى، وتوزيع علاء حمودة.