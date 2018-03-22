بالفيديو.. المبتعثون إلى أمريكا: أهلا وسهلا بقائد الشباب

واشنطن(صدى):

أعرب عدد من المبتعثين إلى أمريكا، عن ترحيبهم بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، إلى الولايات المتحدة.

وتمنى المبتعثين في مقطع فيديو نشره حساب التواصل الحكومي التابع لوزارة الثقافة والإعلام على موقع ” تويتر ” ، أن تكون زيارة خير وبركة ومثمرة للوطن، متعهدين بالعودة للوطن بأعلى الشهادات للنهوض به.

يشار إلى أن سمو ولي العهد، كان قد التقى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء خلال زيارة رسمية يقوم بها في الوقت الحالي، وتستمر لأسبوعين.