بالفيديو.. كويتية تقتحم مجال ميكانيكا السيارات وتعمل بورشة خاصة بها

خالد الظفيري(صدى):

اقتحمت سيدة كويتية يطلق عليها ” أم علي ” مجال ميكانيكا السيارات، وامتلكت ورشة خاصة بها في منطقة الشويخ بالعاصمة؛ حيث عملت بها في تصليح السيارات وتغيير الزيوت وغيرها من كل ما يتعلق بالمهنة.

وقالت ” أم علي ” أنها واجهت انتقادات كثيرة عندما بدأت عملها في الميكانيكا، ولكنها لم تلتفت لمثل تلك الآراء لأنها تحب عملها؛ لافتة إلى أنها درست المحاسبة ولكنها أحبت ذلك المجال.

وفي نفس السياق، أوضحت فتاة أنها عندما دخلت إلى ورشة ” أم علي ” من قبل ووجدتها تعمل بها بنفسها كسيدة، جذبها هذا المكان وسألتها عن فرصة تدريب بالورشة؛ الأمر الذي رحبت به السيدة على الفور، بينما أكد مواطنون أن العمل ليس عيبًا طالما أنه مشروع.