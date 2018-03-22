جمعية ألزهايمر تنظم يوما توعويا صباح الثلاثاء القادم

سعيد العجل(صدى):

تنظم الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر يوماً توعوياً في البنك السعودي للاستثمار، وذلك عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد تاريخ 8 رجب 1439هـ الموافق 25 مارس 2018م بالفرع الرئيسي للبنك في الرياض.

ويهدف اليوم التوعوي إلى التعريف بالجمعية وخدماتها وأهدافها وإنجازاتها، ونشر الوعي بمرض ألزهايمر وأسبابه، والطرق المثلى للتعامل مع المصابين به ورعايتهم الرعاية الصحيحة التي تليق بهم، حيث أنهم يمثلون شريحة هامة في المجتمع.

ويشتمل هذا النشاط – الذي سيستمر حتى الساعة الرابعة عصراً ويستهدف أكثر من 700 شخص من منسوبي البنك (ذكوراً وإناثاً) – على عدد من الفعاليات تشمل عرض فيلم توعوي عن ألزهايمر، وتوزيع مطبوعات وبروشورات توعوية ، وهدايا ترويجية ذات طابع توعوي أيضاً من قبل الشركاء لليوم التوعوي نادي وقت اللياقة وفندق وسبا لوذان، يتبع ذلك فقرة عن محاكاة مريض ألزهايمر لتقريب المعنى الحقيقي لمعاناة مرضى ألزهايمر وكيف تعمل الجمعية على تخفيفها ومعالجتها من خلال ما تتبناه من برامج وأنشطة متعددة، كما يشارك فندق “وسبا لوذان” بفقرة توعوية عن سبل الوقاية من ألزهايمر من خلال الحد من الضغوط النفسية وممارسة الرياضة وإتباع الحمية الغذائية المناسبة.

وتنظم الجمعية باستمرار أيام توعوية في القطاعات الحكومية والخاصة والجامعات ومراكز البحوث بهدف التوعية بمرض ألزهايمر بين منسوبي هذه القطاعات والذين يمثلون نسبة عالية من المجتمع الآن، كما تحفز الجمعية الذين لديهم مريض بالزهايمر من منسوبي القطاعات المذكورة بالانضمام إلى إحدى برامجها التدريبية التي تعنى بمقدمي الرعاية، وتأهيلهم التأهيل المناسب حتى يتمكنوا من خدمة مرضاهم بالطريقة المثلى وعلى أعلى مستوى من الخدمة عالمياً، وعلى يد مدربين تلقوا تدريباً عالياً في مراكز عالمية.