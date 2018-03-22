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بالفيديو.. رولا سعد تحرج وائل الإبراشي على الهواء

بالفيديو.. رولا سعد تحرج وائل الإبراشي على الهواء
أماني الغامدي(صدى):

أحرجت الفنانة اللبنانية رولا سعد، الإعلامي وائل الإبراشي على الهواء بعد رفضها الغناء.

ووجهت المطربة خلال برنامج ” العاشرة مساء ” حديثها لمقدم البرنامج وائل الإبراشي بعد أن طلب منها غناء أغنية ” عاشقة وغلبانة ” للراحلة صباح، قائلة: ” قبل ما تسمع غنائى عايزين نسمعك وأنت بتغنى، وأنا مش هغنى إلا إذا غنيت أنت ” فقال الإبراشى: أنا بسأل بس والأغانى منى ممكن تنفر المشاهد وتخليه يقفل فخلينا محافظين عليه، وعلشان أغنى عايز عمليات وتظبيطات صوت ” .

فردت رولا قائلة: ” مش هغنى أنا دلوقتى، وإذا كنت هتسأل أنا هسمع ” .

 


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