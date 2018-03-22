بالصور.. نسرين طافش تتألق بإطلالة ربيعية في دبي

نورة الشهري(صدى):

تألقت النجمة السورية نسرين طافش بإطلالة ربيعية على جمهورها العربي، من خلال حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور الشهير ” الإنستجرام “.

وحملت إطلالتها الساحرة توقيع بيت أزياء دوتشي أند غبانا، وصورتها نسرين بمنزلها بدبي وجمعت في هذه الإطلالة الحيوية بين إطلالة عباد الشمس الصفراء والنرجس البيضاء.

وشاركت طافش هذه الإطلالة مع محبيها بمناسبة بداية دخول الربيع واحتفالاته.

والجدير بالذكر أن نسرين طافش قررت الاستقرار بالقاهرة، وتقرأ أكثر من عمل لتبدأ بهم رحلتها الفنية بالقاهرة بعد مسلسلها الأول ” ألف ليلة وليلة ” الذي قدمته منذ عدة سنوات.