بوادر حملة عسكرية تركيا شمال العراق.. شن غارات تقتل مدنيين

بغداد(صدى):

شنَّ طيران الجيش التركي، اليوم الخميس، غارات جوية على بعض القرى الحدودية الوقاعة في أربيل العراقية.

وأسفرت الغارات، عن مقتل 4 مدنيين على الأقل وإصابة آخرين، بالإضافة إلى تدمير عدداً من مقرات حزب العمال الكردستاني الانفصالي.

وكانت أنقرة قد لمحت إلى شن حملة عسكرية شمال العراق على غرار تلك التي تنفذها قواتها في عفرين، حيث صرَّح وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، بأن جيش بلاده سيطلق هجوماً في شمال العراق لمهاجمة قواعد الحزب الكردي.

من جانبه، رفض العراق قيام أنقرة بعمليات عسكرية على أراضيه، مشيراً إلى أن الحرب على ” داعش ” التي كانت ذريعة تستخدمها أنقرة مبرراً لنشر قواتها على الأراضي العراقي قد انتهت.