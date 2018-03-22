” التخصصي بالرياض ” تدرس أسباب تصاعد سرطان القولون إلى 1347 حالة سنويا

سعيد العجل(صدى):

رصد السجل الوطني للأورام في أحدث إحصاءاته تسجيل 1347 حالة سرطان قولون جديدة سنوياً، مايمثل 11.5% من حالات الأورام التي تسجل سنوياً في المملكة. وفي ما تبعث هذه الإحصائية القلق في الأوساط الطبية، يعد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض لتنظيم المنتدى السعودي الدولي لأمراض القولون والمستقيم يوم الأحد المقبل 25 مارس والذي يستمر على مدى ثلاثة أيام في قاعة المملكة بفندق الفورسيزون بمشاركة منظمات ومؤسسات طبية دولية عريقة في هذا المجال لبلورة خطط متطورة لمحاصرة المرض.

وأوضحت الدكتورة سمر الحمود، رئيسة اللجنة المنظمة للمنتدى، واستشارية جراحة القولون والمستقيم في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض أن عدد المصابين بالمرض من بين الرجال خلال عام واحد بحسب آخر الاحصاءات بلغ 753 حالة بمعدل 55.9% من مجمل الإصابات للرجال والنساء بينما بلغت الحالات في أوساط النساء 594 حالة بمعدل 44.1% مشيرة إلى أنه يعد السرطان الأول في المملكة الذي يصيب الرجال والثالث لدى النساء وأن متوسط عمر الإصابة لدى الرجال 60 عاماً فيما متوسط عمر النساء المصابات 57 عاماً مضيفةً أن المناطق الخمس الأكثر تسجيلاً للحالات هي على التوالي: منطقة الرياض، المنطقة الشرقية، منطقة الحدود الشمالية، منطقة مكة، منطقة القصيم.

وقالت الدكتورة الحمود إن التحضير للمنتدي بدأ منذ عام تقريباً عبر توجيه الدعوات للمراكز والخبراء الدولين وتم التركيز هذا العام علي موضوع الوقاية والفحص المبكر ليتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 بتحقيق نمط صحي متوازن مشيرة إلى أن المؤتمر يصاحبه نشاط توعوي متعدد الوجوه باستخدام وسائل الاعلام من بينها حملات إلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للمستشفى إضافة إلى تنظيم يوم توعي في مستشفي الملك فيصل التخصصي بالرياض يوم الخميس 12 رجب الموافق 29 مارس يشتمل على أركان توعوية عديدة لرفع مستوى الثقافة الصحية كجزء رئيسي من الجهود في نشر الوقاية من المرض.

وبينت الدكتورة الحمود أن الأمراض الأكثر شيوعاً التي تواجهالأطباء المتخصصين في مجال القولون والمستقيم هو سرطان القولون والمستقيم إذ يحتل المرتبة الثانية في قائمة السرطانات الأكثر انتشاراً في المملكة، بعد سرطان الثدي، إضافة إلى ازدياد في عدد حالات التهابات القولون المناعيه مثل مرض الكرونز والتهابالقولون التقرحي.

وأضافت أن الاسباب الرئيسة لانتشار هذه الأمراض في المملكةغير معروفه بيد أن هناك عدة عوامل تزيد من احتمالية الإصابة مثل تغير نمط الحياة الذي نشهده في مجتمعنا كالغذاء الغير صحي كتناول الوجبات السريعة والاكثار من تناول اللحوم وعدم تناول وجبات صحية غنية بالألياف وازدياد نسب السمنه والتدخين.

وشددت الدكتور الحمود على الأهمية التي تضعها اللجنة المنظمة والمختصون على إعلان الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعه لمنظمة الصحةًالعالمية نتائج الأدلة والبراهين الخاصة بالوقاية والفحص المبكر لاول مرة من المملكة خلال أيام المنتدى كونها صادرة عن منظمة الصحة العالمية ، المرجع الأساسي لكثير من الدول في هذا المجال . وسوف تسهم هذه النتائج في تحديد خطط وتوجهات العديد من الدول والمنظمات الصحية في وضع الخطط والاستراتجيات الوطنية الخاصة ببرامج الوقاية والفحص المبكر لسرطان القولون والمستقيم.