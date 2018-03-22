التدريب التقني تنظم مخيما ترفيهيا تعليميا للأطفال بنادي المؤسسة

تركية البدر(صدى):

تستضيف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اليوم الخميس على ارض النادي الرياضي التابع للمؤسسة بحي صلاح الدين بالرياض مخيم ارض التفوق الترفيهي للأطفال والذي يقام بدعم من هيئة الترفيه وتنظمه شركة exit وعدد من شركات القطاع الخاص ويهدف الى ممارسة الاطفال للالعاب الحركية المفيدة كما تقدم المؤسسة عدد من المهارات التقنية والمهنية التي تعكس رسالتها مثل صيانة السيارة والالكترونيات والصفائح المعدنية وصناعة الدمى والتجميل.

واكد الاستاذ ابراهيم صالح الغفيلي مدير النادي الرياضي بالموسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض سوف يتم افتتاح أكبر مخيم ترفيهي للأطفال ((أرض التفوق)) وذلك بالنادي الرياضي للمؤسسه بالرياض و بدعم من الهيئة العامة للترفيه.

مشيرا إلى أنه تم إستكمال جميع التجهيزات لإستقبال الزوار لمدة ثلاث أيام ابتدا ء من اليوم الخميس الموافق ٥-٧-١٤٣٩ وحتى يوم السبت ، مبينا أن الفعاليات تبدأ ممن الساعه ٢ظهرا وحتى الساعه١٠ ليلا .

ودعى الغفيلي منسوبي المؤسسة واسرهم إلى ضرورة زيارة المخيم والاستفادة من الامكانات والمهارات والتي سيستفيد منها الأطفال واسرهم في حياتهم اليومية وتساعدهم بإذن الله للتخلص من العادات السئة والخطيرة ومن أهمها استخدام الأجهزة الذكية على مدار الساعة وإيجاد البدائل المناسبة والآمنة .