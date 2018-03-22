إنشاء صناديق استثمارية وشراء أراض لتنويع مصادر الدخل بالعقاري

عادل الحربي(صدى):

أوضح صندوق التنمية العقارية أنه يسعى لتنويع مصادر الدخل وتحقيق عوائد مالية كبيرة ومستدامة، وذلك من خلال خطة استراتيجية استثمارية تتضمن الاستثمار في قطاع العقارات، وإنشاء صناديق استثمار عن طريق الشركات، وشراء محافظ إقراض من السوق لتمويل المستفيدين.

وأشار الصندوق العقاري إلى أنه ينوي شراء الأراضي البيضاء التي لا يستطيع أصحابها تطويرها بسبب ضعف الملاءة المالية عن طريق صندوق الاستثمار التابع لصندوق التنمية العقارية، حيث أنه سيعمل على تطوير تلك الأراضي بعد شرائها ومن ثم طرحها في السوق بأسعار معقولة تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين.