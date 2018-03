بالفيديو.. أحلام تستعرض هديتها لوالدتها في عيد الأم

#Repost @roudh.alshamsi with @get_repost ・・・ كل سنه امي وامهات الامه الاسلاميه والعربيه بخير وصحه وعافيه ويرحم من رحل .. عساني ما انحرم من ست الحبايب 💝 كل عام وامي وانتي وكل خواتي بخير 🌸🌸🌸🌸🌸🌸وحشتوني 🌸🌸🌸🌸هذا حساب رووووضه اختي ضيفوها مهمته بالموضه والأزياء والفاشن @roudh.alshamsi @roudh.alshamsi

A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi) on Mar 21, 2018 at 12:00pm PDT