بالفيديو.. أحلام تستعرض هديتها لوالدتها في عيد الأم

أماني الغامدي(صدى):

شاركت الفنانة الإماراتية أحلام ، جمهورها ومتابعيها عبر تطبيق ” انستجرام ” ، استعرضت به الهدايا التي قدمتها لوالدتها في عيد الأم .

وظهر بالفيديو ، قالب حلوى أبيض من طبقات مزيّن بقلادة ذهبية كبيرة ومحاط بكمية كبيرة من الورود الملونة، ومعها لوحة كبيرة كتب عليها “ أمي احبك ” ، وأظهرت ذلك على ألحان أغنية “ ست الحبايب ”.

وعلقت أحلام على الفيديو قائلة: “ كل سنة وأمي وأمهات الأمه الإسلامية والعربية بخير وصحة وعافية ويرحم من رحل.. عساني ما انحرم من ست الحبايب كل عام وأمي وأنتي وكل خواتي بخير وحشتوني ” .