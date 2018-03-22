  • الخميس 22

    مارس

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بالفيديو.. أحلام تستعرض هديتها لوالدتها في عيد الأم

بالفيديو.. أحلام تستعرض هديتها لوالدتها في عيد الأم

بالفيديو.. أحلام تستعرض هديتها لوالدتها في عيد الأم
أماني الغامدي(صدى):

شاركت الفنانة الإماراتية أحلام ، جمهورها ومتابعيها عبر تطبيق ” انستجرام ” ، استعرضت به الهدايا التي قدمتها لوالدتها في عيد الأم .

وظهر بالفيديو ، قالب حلوى أبيض من طبقات مزيّن بقلادة ذهبية كبيرة ومحاط بكمية كبيرة من الورود الملونة، ومعها لوحة كبيرة كتب عليها “ أمي احبك ” ، وأظهرت ذلك على ألحان أغنية “ ست الحبايب ”.

وعلقت أحلام على الفيديو قائلة: “ كل سنة وأمي وأمهات الأمه الإسلامية والعربية بخير وصحة وعافية ويرحم من رحل.. عساني ما انحرم من ست الحبايب كل عام وأمي وأنتي وكل خواتي بخير وحشتوني ” .

 


الوسوم:, ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 412 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحم امي رحمة واسعه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *