الأمن والسلامة المدرسية تختتم برنامجها التدريبي بشرق مكة

سعيد العجل(صدى):

‬اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة الأمن والسلامة المدرسية البرنامج التدريبي ( إدارة الأزمات المدرسية) والتي تستهدف مشرفات وقائدات مكتب الشرق نفذتها مساعدة مدير الإدارة ناهية محارب العتيبي للتوعية والتدريب على مواجهة الحدث داخل وخارج المنشأة التعليمية بحكمة وحسن تصرف.

جرى خلال البرنامج شرح مفهوم الأزمة: Crisis نقطة التحول غير عادية تتمثل في مواقف تتعرض لها المدرسة بصورة فجائية بشكل يصعب التنبؤ به، وتتلاحق فيها الأحداث بسرعة وتتشابك فيها الأسباب والنتائج وينجم عنها تهديد للأرواح والممتلكات والقيم، كما ينجم عنها قلق وتوتر لجميع الأفراد في المدرسة، الأمر الذي يفقد معه مدير المدرسة القدرة على السيطرة على هذه المواقف واتخاذ القرارات الرشيدة. موقع آفاق علمية وتربوية.

كما تم توضيح الفرق بين مفاهيم المشكلة والأزمة والكارثة وأن هناك خلط بين مفهوم كل من الأزمة والكارثة والمشكلة، ويمكن النظر إليها من خلال التتابع والتطور، فالمشكلة خلل في الوقت الحالي بمرور الوقت تزداد في الحجم وقد تتحول إلى أزمة ثم إلى كارثة ومن ثم فإن القيمة والكلفة الاقتصادية تأخذ في التصاعد والانتقال من مرحلة إلى أخرى، ومن الأهمية عرض تعريفات للمفاهيم الثلاثة على النحو التالي : مفهوم المشكلة Problem :

سؤال غامض يحتاج إلى إجابة، أو عائق أو مانع يحول بين الفرد والهدف الذي يسعى إلى تحقيقه. وتعبر المشكلة عن حدث له شواهد وأدلة تنذر بوقوعه بشكل تدريجي غير مفاجئ يجعل من السهولة إمكانية التوصل إلى أفضل حل بشأنها من بين عدة حلول ممكنة. والعلاقة بين المشكلة والأزمة وثيقة الصلة؛ فالمشكلة قد تكون هي سبب الأزمة، ولكنها لن تكون هي الأزمة في حد ذاتها، وتسبب المشكلة ضغطًا على الفرد حيث يشعر تجاهها بانفعال شديد بحيث أنها تشكل تهديدًا لأهدافه.