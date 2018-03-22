زوجة تفاجئ بأن زوجها متزوج 8 مرات قبلها ولديه 12 طفلا

القاهرة(صدى):

فوجئت زوجة مصرية بعد أشهر قليلة من الزواج بأن زوجها متزوج 8 مرات من قبل ولديه 12 طفلا دون أن تعلم، لتقوم على إثر ذلك برفع دعوة خلع أمام محكمة الأسرة المصرية.

وقالت الزوجة في دعوتها: تزوجنا منذ 6 أشهر داخل محافظة السويس، وكل ما كنت أعلمه عن زوجي إنه مالك لإحدى الكافتيريات، ولم أكن أعلم أنه تزوج كثيرا من قبل وكل ما أبلغني به أنه تزوج مرتين فقط قبل زواجنا وأنه لديه اثنان من الأبناء.

وأضافت فوجئت بعد أشهر من الزواج أنه تزوج قبلي 8 مرات وفى كل زواج يحدث يقضى فترة مع من تزوجها ثم يقوم بتطليقها، لدرجة أنه لا يعلم مصير العديد من أبنائه الـ12 الذى أنجبهم من زوجاته السابقين.

ولفتت أنها قامت بتقديم مستندات للمحكمة تضم صور من عقود زواج سابقه لزوجها وصور لعدد من ابنائه، مؤكدة إنها خدعت فيه بعد تحايله عليها للارتباط بها.