زوجة تفاجئ بأن زوجها متزوج 8 مرات قبلها ولديه 12 طفلا
فوجئت زوجة مصرية بعد أشهر قليلة من الزواج بأن زوجها متزوج 8 مرات من قبل ولديه 12 طفلا دون أن تعلم، لتقوم على إثر ذلك برفع دعوة خلع أمام محكمة الأسرة المصرية.
وقالت الزوجة في دعوتها: تزوجنا منذ 6 أشهر داخل محافظة السويس، وكل ما كنت أعلمه عن زوجي إنه مالك لإحدى الكافتيريات، ولم أكن أعلم أنه تزوج كثيرا من قبل وكل ما أبلغني به أنه تزوج مرتين فقط قبل زواجنا وأنه لديه اثنان من الأبناء.
وأضافت فوجئت بعد أشهر من الزواج أنه تزوج قبلي 8 مرات وفى كل زواج يحدث يقضى فترة مع من تزوجها ثم يقوم بتطليقها، لدرجة أنه لا يعلم مصير العديد من أبنائه الـ12 الذى أنجبهم من زوجاته السابقين.
ولفتت أنها قامت بتقديم مستندات للمحكمة تضم صور من عقود زواج سابقه لزوجها وصور لعدد من ابنائه، مؤكدة إنها خدعت فيه بعد تحايله عليها للارتباط بها.
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 1937 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب انتي خذيه ..هو حصل ايه يعني ..ياستي اذا كانت عدته المستخدمة دي تأدي الغرض تمام هذا فضل من ربنا..خلاص خوديه واسكتي باااااءه..
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 128 ] نشر منذ 3 ساعات
اوكي اوكي
ثمانية تزوج
ثنتين اساسي
وستة احتياطي
وكفى الله المؤمنين شر القتال
هههههههههههههههههههههههههههههههه
رند[ عدد التعليقات: 8556 ] نشر منذ 2 ساعتين
بشويش يامرة لاتستعجلين وتظلمين الراقل ترى إحتمال إنه مـايدري كيف تزوج🤔؟
ترى فيه حريم [ يخطفون ] الرياجيل.. لعلمك.
رااايق[ عدد التعليقات: 4205 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا عنده كافتيريا *!!
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وتزوج 8 وعنده 12 من الأبناء *!! ما شاء الله * لسه جالس يتزوج *!! الله يعطيه الصحة *!!!!
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هذا لو كان عنده مطعم كم بيتزوج ؟!! هههههههههههههههههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 15225 ] نشر منذ 55 دقيقة
ليه مايعلمها قبل افضل له ولها
يمكن اللي قبلها هذا سبب طلاقهم
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 135 ] نشر منذ 53 دقيقة
ونتي وش الي مزعلك لو انه متزوج خمسين قبلك
اشكري ربك انه تزوجك وستر عليك
وتوقع ان زوجك مبسوط الحين يقول جت منك وريحتيه من أوراق الطلاق وحوست المحاكم ويمكن وفرتي عليه ١٠٠ ريال تكاليف الطلاق والتكاسي
كان زمان[ عدد التعليقات: 2630 ] نشر منذ 38 دقيقة
ممكن أكثر من ثمان ..