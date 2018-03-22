قصة صورة.. مواطنة ترافق زوجها ” المعاق ” تثير مشاعر المغردين

عادل الحربي(صدى):

تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة نشرها مغرد تجسد وفاء والدته اللامحدود لوالده في اليوم العالمي للأم، وذلك لمرافقتها لوالده على مدى 25 عاماً، لمعاناته من إعاقة كاملة.

وكشف المغرد في شرحه للصورة قائلا:” هذا أبي بإعاقة كاملة فاقد للحركة والنطق ويتنفس عن طريق فتحة الرغامى، ويتغذى عن طريق أنبوب المعدة. بجواره أمي، رافقته وجالسته لأكثر من ٢٥ عاما، واعتنت به وبنا ولا زالت كذلك، حتى أصبحت اليوم تعتني بأحفادها.. السؤال: هل #يوم الام العالمي يكفي لشكرك يا أمي؟ ”

ولاقت الصورة تداولاً لافتاً من قبل الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال أحدهم: ” أمك كملاك في هيئة إنسان، ما هذه الإنسانة العظيمة، كل آيات التمجيد لا تمتلك توصيفها، شفى الله والدك وأطال عمره وعمر والدتك. ”

وعلق أخر: ” ديننا الاسلامي عظيم؛ حين حث على زواج المرأة الصالحة وأمك نحسبها منهن فقد سطرت أروع معاني الوفاء عملاً بقوله (أزواجا لتسكنُوا إِليها وجعل بينكُم مودة ورحمة)، والرسول صلى الله عليه وسلم حين قال : “ فاظفر بذات الدين تربت يداك ” ، اللهم أجز (أم هتّان) ” الفردوس ” الأعلى بالجنان “.