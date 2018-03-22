” الأمر بالمعروف ” تستعين باللوحات الإعلانية في نشر رسائلها التوعوية بمكة

إبراهيم الزهراني(صدى):

استعانت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة المويه بمنطقة مكة المكرمة باللوحات الإعلانية التابعة لبلدية المحافظة ومركز ظلم في نشر رسائل توعوية وتوجيهية اشتملت على أهمية الصلاة وفضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعبارات إرشادية عن الأمن الفكري، وخطورة الأفكار الضالة وشعار مشروع إمارة منطقة مكة المكرمة كيف نكون قدوة.

كما احتوت اللوحات الإرشادية رسائل عن وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر ودور المجتمع في حفظ الأمن.

وأوضح فضيلة رئيس هيئة محافظة المويه الشيخ فيصل بن صقر الغنامي أن برنامج اللوحات التوعوية في الطرق والشوارع يأتي ضمن حزمة من البرامج التوعوية التي ينفذها فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة بمتابعة وتوجيه من فضيلة المدير العام الشيخ فؤاد بن سعود العمري.

والجدير بالذكر أن التوعية عبر الشاشات الإلكترونية واللوحات الإعلانية في الطرق والشوارع داخل المدن والمحافظات من أحدث الوسائل التي تستخدمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص.

من جانبه أشاد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري بالدعم اللامحدود من لدن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل و سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر لهذه البرامج التي تهدف إلى تعزيز مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشعيرة الصلاة ومفهوم الأمن الفكري مشيدا بحرص ومتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند لكل ما يحقق تطلعات ولاة أمرنا أيدهم الله.