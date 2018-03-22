فنون الرياض تحتفل باليوم العالمي للمسرح بمشاركة دفعات جديدة 

تركية البدر(صدى):

تشهد مدينة الرياض في 27 مارس 2018م القادم احتفال جمعية الثقافة والفنون بالرياض باليوم العالمي للمسرح, في احتفالية كبرى يرعاها معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد وحضور عدد كبير من المثقفين والفنانين والمسرحين والمهتمين بالشأن المسرحي.

وتتضمن الاحتفالية تكريم شخصيات مسرحية لها دور في الحراك المسرحي في السعودية وهم، عامر الحمود عن ريادته في أعمال المسرح وجهوده في الحراك المسرحي السعودي, ورجا العتيبي وشادي عاشور, عن تأسيسهما لمسابقة مسرح شباب الرياض, وجهودهما في الحراك المسرحي في السعودية طوال السنوات الماضية, وذلك وفاء من الجمعية لهذه الشخصيات التي قدمت الكثير من أجل المسرح.

وكانت لجنة الفنون المسرحية قد أعلنت انطلاق مسابقة مسرح شباب الرياض بمشاركة ٨ فرق مسرحية من الفرق المسرحية بالرياض يتنافسون على مدار 6 أيام على مسرح كلية إعداد المدربين بحي الريان في الفترة من ٢١-٢٦ مارس ٢٠١٨م في حين سيكون حفل الختام يوم ٢٧ مارس في مركز الملك فهد الثقافي والذي يتزامن مع احتفال الجمعية باليوم العالمي للمسرح.

فيما ستتضمن مسابقة مسرح شباب الرياض التي أسهمت في بروز طاقات مسرحية شابة, العديد من الفعاليات المصاحبة منها معرض الصور الفوتوغرافية واللوحات التشكيلية وأركان البيع.

وقد تشكلت لجنة التحكيم من الفنان عامر الحمود والفنان الدكتور نايف الثقيل والمخرج حمود الشمري والمخرج عبدالرحمن العنزي وسيقوم بقراءة نقدية للعروض الثمانية المشاركة الفنان أسامة القس والمخرج عبدالهادي القرني والمخرج عائض البقمي والمخرج خالد الباز.

وذكر رئيس لجنة الفنون المسرحية ومدير المسابقة المنذر النغيص أن المسابقة تهدف إلى تنمية طريقة الحوار والنقد من خلال المناقشة المباشرة بعد العروض مع لجنة التحكيم، مشيرا إلى أن الفرق ستتنافس على جوائز أفضل إخراج وأفضل نص وأفضل ممثل من كل فرقة وأفضل ممثل على مستوى المسابقة وأفضل سينوغرافيا وأفضل أداء جماعي، والجائزة الكبرى أفضل عرض متكامل، وتجاوز عدد المشاركين في هذا العام ١٣٥ شابا في مختلف المجالات المسرحية.

وأوضح النغيص أن العروض المشاركة هي، مسرحية ” إلى أين ” تأليف مطلق حمد وإخراج عبدالغني حادي، ومسرحية ” سكة سفر ” تأليف وإخراج بسام الدخيل، ومسرحية ” استراحة العيال ” تأليف وإخراج سليمان فلاح، ومسرحية ” كاستنق ” تأليف احمد هلال وإخراج باسل الهلالي، ومسرحية ” طرسام ” تأليف وإخراج عبدالعزيز الخميس، ومسرحية “بونقا ” تأليف فهد الدعجاني وإخراج عبدالملك المزيعل، وأخيرا مسرحية ” إدريس آخر ” تأليف عبدالله ناصر وإخراج عبدالله ال شماخ.

وأشار النغيص إلى أن عرض ختام المسابقة سيكون في احتفال الجمعية باليوم العالمي للمسرح وهو مسرحية “عملة معدنية” تأليف عزيز بحيص وإخراج خالد الضويحي.