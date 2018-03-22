استقرار أسعار النفط في ظل الالتزام القياسي باتفاق ” أوبك “

عادل الحربي(صدى):

شهدت أسعار النفط استقرارًا في مستوياتها خلال تعاملات، اليوم الخميس، وسط الهبوط المفاجيء في مخزونات الخام الأمريكي خلال الأسبوع الماضي والالتزام القياسي باتفاق ” أوبك “.

واستقرت عقود خام برنت تسليم مايو عند 69.46 دولار للبرميل في التاسعة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما استقرت عقود الخام الأمريكي تسليم مايو عند 65.23 دولار للبرميل.

وكانت إدارة معلومات الطاقة أعلنت، أمس الأربعاء، انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بواقع 2.6 مليون برميل خلال الإسبوع المنتهي في 16 مارس، حيث وصلت إلى 428.31 مليون برميل.

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