المملكة تعمر وقطر تفسد.. انتهاكات الحوثي لا تعد تحت رعاية ” الحمدين “

طلال الضوي(صدى):

كعادته يسعى تنظيم الحمدين إلى نشر وتمويل الإرهاب في أرجاء الوطن العربي؛ سعياً لتصبح قطر قائدة الوطن العربي بهذه الطريقة غير الشريفة.

ولأن المملكة تحاول جاهدة إعادة الاستقرار إلى اليمن بعد ما سيطرت عليه مليشيا الحوثي الإرهابية بدعم من قطر وإيران، فإن هذه الدويلة وضعت خطتها لإعاقة عمل التحالف العربي باليمن.

وتضمنت هذه الخطة الخبيثة عدة محاور، منها: شراء الوزراء في الحكومة اليمنية، و إشعال الفتنة بين المملكة والإمارات ومصر ” دول المقاطعة التي رفضت هذا الدعم للإرهاب بكل وضوح ” ، وكذلك نشر الشائعات عن تلك الدول، وذلك بالتزامن مع دعمها وتقويتها للمليشيا الإرهابية.

وتكشف إحصائية بسيطة مدى فساد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من قطر في اليمن، حيث بيَّنت أن من ديسمبر 2014 حتى ديسمبر 2015 فقط قتلت هذه المليشيا 8202 شخصاً من بينهم 476 امرأة و508 طفل، كما ارتكبت 1000 حالة خطف لجميع فئات الشعب اليمني وخاصة الأطفال.

وتعد هذه الإحصائية نقطة صغيرة في بحر من الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الحوثي في اليمن، فما بين التحرش اللفظي والجسدي بالنساء وإجبار الأطفال على القتال في صفوفهم، وكذلك فرض الإتاوات والضرائب الباهظة على اليمنيين وغيرها من الانتهاكات التي لا تعد ولا تحصى.

أما قطر فالأمر بالنسبة لها أكثر من عادي، فليس لديها مشكلة في ” دعم الإرهاب ” في بلد عربي طالما أن الأمر سيصب في مصلحتها بحسب اعتقاد تنظيم الحمدين، هذا الأمر اعترف بدر الدين الحوثي مؤسس جماعة الحوثي بنفسه، في رسالة تم تسريبها إلى حمد بن خليفة في عام 2009م، ليتأكد من السياسات القطرية المستميتة لزعزعة استقرار وأمن المملكة من خلال ” التنطط ” على البوابة الجنوبية لها.

حيث حملت الوثيقة أسمى عبارات الشكر والعرفان لأمير قطر على دعمه السخي، كذلك وقفة من أسماهم بأسود إيران خلال الحرب الحوثية الأولى في العام 2010، كاشفة عن حقيقة المخطط تجاه المملكة، الذي يعود لعام 2003، والذي يظهر حقيقة الدعم المالي الذي وفرته قطر للحوثيين.