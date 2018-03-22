بالصور.. جي جي حديد تخطف الأنظار في أول ظهور بعد انفصالها

أماني الغامدي(صدى):

خطفت النجمة العالمية جي جي حديد الأنظار إليها، فور ظهورها في نيويورك خاصة أن ذلك أول ظهور لها بعد انفصالها عن المطرب زين مالك نجم فريق وان دايركشن.

حيث تألقت جيجي في إطلالة كاجوال، وارتدت ” تى شيرت ” ذو أكمام طويلة، وبنطلون جينز ذو وسط عالي، وحذاء أحمر ملفت.

والجدير بالذكر أن خبر انفصال جى جى حديد وزين مالك، كان بمثابة صدمة كبيرة بين محبيهما وعشاقهما، وخاصة أن الثنائي قضى معًا أكثر من عامين حب ورومانسية كانت ترصدها المواقع الفنية باستمرار.