استقرار العملات الرقمية.. و ” بتكوين ” ترتفع 20% خلال 4 أيام

عادل الحربي(صدى):

حافظت العملة الرقمية ” بتكوين ” على مستوياتها أعلى 9 آلاف دولار خلال تعاملات، اليوم الخميس، بعدما تعافت من خسائرها وتجاوزت هذا الحاجز أمس.

وسجلت ” بتكوين ” خلال التعاملات شبه استقرار عند مبلغ 9031 دولار، في الساعة الـ09:11 صباحًا بتوقيت مكة، حيث بلغت مكاسبها 20% تقريبًا منذ الأحد الماضي عندما لامست 7.3 ألف دولار.

كما استقرت الوصيفة ” إثريوم ” عند 571 دولار بتراجع شبه هامشي عن تعاملات الأمس، وسارت على نهجها كلًا من ” الريبل ” و ” بتكوين كاش ” عند 69 سنتًا و 1051 دولار على الترتيب.

وبلغت القيمة اسلوقية الإجمالية للعملات الرقمية مبلغ 350 مليار دولار، بارتافع قدره نحو 50 مليار دولار منذ بداية هذا الأسبوع.