نقل العشرات إلى المستشفى بسبب انبعاث دخان من بركان في إندونيسيا

جاكرتا(صدى):

قال مسؤول في إندونيسيا اليوم، إن 30 شخصًا على الأقل نقلوا إلى المستشفى بسبب تعرضهم للغاز إثر انبعاث أدخنة سامة من بركان في مقاطعة جاوة الشرقية.

وتم إجلاء نحو 200 شخص بعد أن بدأ جبل ” إيجين ” في منطقة بانيووانجى بقذف الغاز السام في وقت متأخر من أمس، وفقًا لما ذكره المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث سوتوبو نوجروهو.

وأضاف أن مستوى التحذير من احتمال ثوران البركان ظل طبيعيًا لكن قمة الجبل أغلقت أمام المتسلقين. وتشتهر مدينة إيجين بالبحيرة البركانية التي يبلغ عمقها 200 متر، ويحرص السكان المحليون على استخراج الكبريت منها.