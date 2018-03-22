” الحربش ” : موعد التقديم لوظيفتك بعثتك سيبدأ من 10 شوال القادم

عادل الحربي(صدى):

صرح الدكتور جاسر بن سليمان الحربش، وكيل وزارة التعليم للبعثات، والمشرف العام على الملحقيات الثقافية، بأن موعد التقديم للسنة الـ13 لبرنامج خادم الحرمين الشريفين، للابتعاث الخارجي مسار ” وظيفتك وبعثتك ” ، اعتبارًا من 10 شوال القادم، بعد ثلاثة أشهر.

وأوضح ” الحربش ” أن استمرار الوزارة في المسار، من خلال الشركات التي تملكها الحكومة، أو ترخص لها، كشركات الفنادق والصناعات المختلفة، في القطاعات التقنية وقطاعات الطاقة والتعليم والترفيه وغيرها، داعيًا القطاعات الخاصة، في سوق العمل للاستثمار في المرحلة الجديدة، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية والإدارية المتقدمة.

وأضاف خلال ترؤسه، اللقاء التحضيري الذي نظمته وكالة الوزارة للبعثات، أمس الأربعاء: ” لن نتمكن في هذه المرحلة الجديدة، من التوقيع مباشرة مع أية جهة حكومية للابتعاث في المسار؛ وذلك بهدف توظيف المبتعث في نفس الجهة الحكومية، لكننا قادرون على التوقيع مع الجهة الحكومية؛ لابتعاث مرشح يعمل في إحدى الشركات التابعة، للجهة والمرخصة أو المملوكة للدولة ” .

كما صرح ” الحربش ” بأن الوزارة ستكشف عن مقاعد، في مسار المنح الدولية، مدعومة تتكفل فيها الدول الأجنبية، بكامل البعثة ودول أخرى تتكفل برسوم الدراسة فقط، إذ تلتزم الوزارة في تكاليف المخصصات الأخرى من مكافآت، وتذاكر سفر، وتأمين طبي وغيرها.