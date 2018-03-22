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بالفيديو.. رد فعل غريب لمذيعة على رقصة كائن فضائي

بالفيديو.. رد فعل غريب لمذيعة على رقصة كائن فضائي
متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريق لمذيعة اندمجت مع رقصة الكائن الفضائي الأخضر، وراحت تقلده بطريقة احترافية على الهواء مباشرة.

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المذيعة وهي تقلد الرقصة، حيث تحمست واندمجت وراح تقلد الحركات بمهارة عالية واحترافية، مما أشعلت الاستوديو.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 8916 ] نشر منذ 3 ساعات

تــــراكـــم أبثــــرتـونا بِــذا الكــائــن الفضــائــي ألســـخيف .😡.
.
والله إن ألضــــفدَع كـامــــل .🐸. يســــوى طــوايفَــــــه .🙄🤔.

[ عدد التعليقات: 4205 ] نشر منذ 1 ساعة

ههههههههههههههههههههههههههههه

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