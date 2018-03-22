‎‏انطلاق مهرجان الفرق الاستعراضية بمشاركة 29 فرقة بمركز الملك فهد الثقافي

تركية البدر(صدى):

انطلقت أمس الأحد فعاليات مهرجان الفرق الاستعراضية للأطفال الذي ينظمه مركز الملك فهد الثقافي بالرياض ضمن روزنامته الثقافية لهذا العام وسط مشاركة ٢٩ فرقة استعراضية.

‎وافتتح المدير التنفيذي للمركز الأستاذ إبراهيم الجابر العروض والتي أقيمت على مسرح (أ) موضحا أن هذا المهرجان يستهدف الأطفال الموهوبين في مجال العروض، وكذلك الإنشاد بمشاركة ٢٧ منشدا، وأيضا مسابقة في مجال الإنشاد والإلقاء بين طلبة المدارس والتي بلغ عددها ١٦ مدرسة، حيث سيتم تسليم جوائز قيمة تم رصدها من إدارة المركز للعشرة الفائزين في كل فرع من فروع المسابقة مشيرا إلى أن الحضور لهذه الفعاليات مجانا ومتاح أمام الجميع حيث يستمر على مدى ٣ أيام.

وحددت إدارة مهرجان الفرق الاستعراضية للأطفال لجنة تحكيم للمسابقة ضمت الفنان علي إبراهيم وعضوية المعلم والمخرج المسرحي علي الزوبع ورائدة النشاط حنان اليحياء، فيما ضمت لجنة تحكيم مسابقة المدارس كلا من خلود العمرو رئيسا وعضوية نورة الحميد وبدرية الخزيم.

وكانت مسابقة طلاب المدارس انطلقت في الفترة الصباحية وسط منافسة كبيرة بين الطلاب المشاركين قدموا خلالها أداء متميزا لقي إعجاب لجنة التحكيم.