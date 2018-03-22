حقيقة التراجع عن رسوم العمالة والمرافقين
شدد وزير المالية محمد الجدعان أن الإصلاحات التي دخلت التطبيق مؤخراً وعلى رأسهم رسوم العمالة الأجنبية، غير قابلة للتراجع.
وأضاف أنه قد تم تصميمها على غرار فترة زمنية طويلة، ونحن على معرفة ماذا سيكون التأثير، مشدداً على أنه لا يوجد خطط لإعادة النظر في ” رسوم العمالة الأجنبية ” التي تم إقرارها منذ بداية العام الجاري، أو أي إصلاحات أخرى.
وقال الجدعان في لقاء مع وكالة ” بلومبرج ” الأمريكية إن الإصلاحات المالية لا علاقة لها بأسعار النفط، لقد قمنا بتنفيذ إصلاح أسعار الطاقة مرة أخرى في بداية هذا العام الجاري؛ على الرغم من حقيقة أن أسعار النفط قد ارتفعت؛ لذا فنحن مصممون على مواصلة الإصلاحات.
مرسيدس[ عدد التعليقات: 247 ] نشر منذ 3 ساعات
الي كسبتوه فقط دعاء الناس عليكم للاسف صاحب الفكره لم يعي ان السعوديه تمثل قلب العالم الاسلامي وتمثل وتعتبر ام المسلمين اجمع مثلها مثل المسيحيه واليهوديه سوف تحصدون قراراتكم الصارمه بامر سامي
علي[ عدد التعليقات: 122 ] نشر منذ 3 ساعات
النمل اذا بغا يموت تطلع له جنحان
ناصر[ عدد التعليقات: 192 ] نشر منذ 3 ساعات
حسبي الله ونعم الوكيل
في كل من سن انظمة وقوانين تصب في مصلحة الوطن فقط دون مصلحة المواطن
حسبي الله ونعم الوكيل
بندر الحربي[ عدد التعليقات: 228 ] نشر منذ 1 ساعة
يسهلها الله يالطقعان
الله يكفينا شركم
ناقد ١١[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 55 دقيقة
القرارات جيدة ولكن الأموال والأرصدة العظمى والشركات الكبرى لم تتضح الصورة حولهم
البلد امتلأ بالأجانب ومحاربة المواطن والتكتل ضده في بلده ومحاولة الوقوف في وجه مشاريعه بمساندة المتسترين الخونة المولولين ببقاء الأجانب بحفنة يأخذونها كل نهاية شهر دون كد أو جهد بيعا لونهم وأخلاقهم بأرخص ثمن ليصبح وطننا مرتعا لهؤلاء الخونة وللأجانب بمشاكلهم وجرائمهم وإفساد المجتمع السعودي المحافظ بأخلاقيات وسلوكيات ومعتقدات فاسدة وإذا لم يحصل حلول جذرية قوية أقوى من الحالية فسيتم جر البلد لمخاطر أمنية واقتصادية وعقدية
ناقد ١١[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 54 دقيقة
القرارات جيدة ولكن الأموال والأرصدة العظمى والشركات الكبرى لم تتضح الصورة حولهم
البلد امتلأ بالأجانب ومحاربة المواطن والتكتل ضده في بلده ومحاولة الوقوف في وجه مشاريعه بمساندة المتسترين الخونة المولولين ببقاء الأجانب بحفنة يأخذونها كل نهاية شهر دون كد أو جهد بيعا لوطنهم وأخلاقهم بأرخص ثمن ليصبح وطننا مرتعا لهؤلاء الخونة وللأجانب بمشاكلهم وجرائمهم وإفساد المجتمع السعودي المحافظ بأخلاقيات وسلوكيات ومعتقدات فاسدة وإذا لم يحصل حلول جذرية قوية أقوى من الحالية فسيتم جر البلد لمخاطر أمنية واقتصادية وعقدية
شوهاظ[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 53 دقيقة
اتمنى مزيد من الرسووم واللي مو عاجبه الباااااب …
السعودية تتغير وليست جمعية خيرية وزمن كل شي مجانا ذهب
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 135 ] نشر منذ 47 دقيقة
انتظر ماشفت شي بيصير فيه الي يقالها تمضخ تجاري
امس ابو مهند بالحوش عندي يسولف علينا بالتمضخ التجاري ون مابش دراهم بالسوق وتكسد البضايع بالدكاكين
انزل الشارع شف أسواق سكرت وبقالات حتى مطعم الفول الي اشتري من عنده فول عقب صلاة الفجر بيسكر
وكان اول يعطيك جرجرير وبصل وحبحر مع الأكل الحين مايعطيك غير حبة حبحر الله المستعان بس