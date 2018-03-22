حقيقة التراجع عن رسوم العمالة والمرافقين

نايف السالم(صدى):

شدد وزير المالية محمد الجدعان أن الإصلاحات التي دخلت التطبيق مؤخراً وعلى رأسهم رسوم العمالة الأجنبية، غير قابلة للتراجع.

وأضاف أنه قد تم تصميمها على غرار فترة زمنية طويلة، ونحن على معرفة ماذا سيكون التأثير، مشدداً على أنه لا يوجد خطط لإعادة النظر في ” رسوم العمالة الأجنبية ” التي تم إقرارها منذ بداية العام الجاري، أو أي إصلاحات أخرى.

وقال الجدعان في لقاء مع وكالة ” بلومبرج ” الأمريكية إن الإصلاحات المالية لا علاقة لها بأسعار النفط، لقد قمنا بتنفيذ إصلاح أسعار الطاقة مرة أخرى في بداية هذا العام الجاري؛ على الرغم من حقيقة أن أسعار النفط قد ارتفعت؛ لذا فنحن مصممون على مواصلة الإصلاحات.