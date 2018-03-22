مجمع الأمل بالرياض ينفذ المرحلة الثانية من برنامج التأهيل بالزراعة

تركية البدر(صدى):

نفذ مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض المرحلة الثانية لتأهيل مرضاه عن طريق برنامج الزراعة وذلك ضمن برنامج العلاج بالعمل، والذي يستهدف نزلاء الأقسام النفسية ومراجعي الرعاية النهارية.

وأوضح رئيس قسم التأهيل الطبي والأنشطة الأخصائي الاجتماعي بدر المطيري أن البرنامج يهدف إلى إشراك النزلاء والمراجعين في أعمال جماعية مفيدة تساهم في خلق روح التعاون بينهم، وتعزيز صحتهم النفسية وثقتهم بأنفسهم، إضافة لتدريبهم على مهارات جديدة.

وأضاف أن البرنامج يتم تنفيذه من خلال تطبيق الزراعة الترابية والزراعة المائية، حيث بدأ كل مريض بزراعة وغرس الشتلة الخاصة به وسيقوم بالاهتمام بها ومتابعتها بشكل دوري تحت إشراف المختصين في القسم، مشيرا إلى أن البرنامج يستمر لمدة شهرين، ويشارك به 60 مريضا نفسيا.

وفي نهاية حديثه قدم المطيري شكره إدارة المجمع على دعمها البرامج التأهيلية في المجمع والتي ظهرت فاعليتها بشكل كبير في دعم علاج المرضى واستقرارهم جسديا ونفسيا، كما قدم شكره وتقدير لجهود العاملين في القسم على جهودهم تجاه المرضى وكذلك تعاون الإدارات والأقسام المعنية، بما يصب في مصلحة المريض.