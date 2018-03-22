الكشف عن فضيحة جنسية جديدة في مدينة صغيرة ببريطانيا

لندن(صدى):

كشف تحقيق جديد في بريطانيا عن فضيحة جنسية جديدة لتعرض أطفال لاعتداءات جنسية واغتصابات، بعضها جماعية.

حيث رصد تحقيق أن ما يقرب من 1000 طفل وطفلة سقطوا ضحايا لاعتداءات واغتصابات بعضها جماعي منذ أعوام 1980 في تلفورد.

والهدف من هذا التحقيق الحصول على الحقيقة وإظهار ما وقع والتعلم منه للمستقبل، بحسب ما قال المتحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية.

وتابع المسئول بالقول إن القضية مرعبة حقًا، فبعض الأفراد الضعفاء في مجتمعنا كانوا فريسة لمجرمين بدون شفقة.

وبحسب التحقيق، فإن أطفال يبلغ أكبرهم 11 عام تعرضوا للاعتداء الجنسي والاغتصاب في مدينة تليفورد، البالغ عدد سكانها 170 ألف بوسط انجلترا، والشرطة فشلت في تفكيك شبكات اغتصاب الأطفال في المدينة.