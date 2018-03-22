55 ألف وحدة سكنية موزعة على مدن الرياض ضمن ” سكني 2018 “

حمود العنزي(صدى):

كشفت مصادر مطلعة، أن حصة منطقة الرياض من برنامج سكني 2018، تبلغ 55 ألف وحدة سكنية على أراضي وزارة الإسكان وأراضي القطاع الخاص، وكذلك و19.4 ألف قرضاً عقارياً.

وأوضحت المصادر، أن المشروعات موزعة على مدن الرياض، ففي شمال الرياض سيكون هناك مشروعين غرب مطار الملك خالد الدولي و يضما 14.7 ألف وحدة سكنية، مشيرة إلى أن شرق الرياض سيحوي 3 مشاريع تضم ما يزيد 23 ألف وحدة سكنية، أما جنوب الرياض فسيكون هناك مشروعين بنحو 9 آلاف وحدة سكنية.

يشار إلى أن وزارة الإسكان كانت قد أعلنت خلال الدفعات الثلاث الماضية لبرنامج ” سكني 2018 ” عن 15.2 ألف منتج سكني في الرياض تضمنت 8022 وحدة سكنية و7225 قرض تمويلي و25 أرض.