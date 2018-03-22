شركات الاستقدام تقدم عروض ترويجية خاصة بتأجير العمالة المنزلية

عادل الحربي(صدى):

شرعت شركات استقدام، بتقديم عروض لعملائها، بتخفيض أسعار عقود تأجير العاملة المنزلية بنسبة تصل إلى 5%، واشتراك 6 أشهر بقيمة 5 أشهر، بالإضافة لزيادة مدة الزيارة، إلى خمس زيارات شهريًا بدلًا من أربع، وزيادة مدة الساعات من 4 إلى 5 ساعات يوميًا؛ وذلك لجذب المزيد من المستفيدين.

وفي هذا السياق، أوضح عبدالله الخالدي، مدير شؤون الاستقدام، بإحدى شركات الاستقدام، أنه بعد التغيرات الاقتصادية، وتوجه أسر المملكة إلى الترشيد في الإنفاق، أسهمت في زيادة الركود بالقطاع، خاصة بعد انخفاض الطلب وزيادة المعروض من الشركات العاملة؛ مما دفع بعض شركات الاستقدام؛ لتخفيض أسعار تأجير العاملات، وتقديم عدة عروض؛ لجذب العملاء وكسر الركود.

وعلى صعيد آخر، قال محمد السالم، مسؤول المبيعات بإحدى شركات الاستقدام: ” بعض شركات الاستقدام قدمت عروضًا ترويجية؛ مما أشعل المنافسة بين الشركات وزاد من الطلب على خدمة تأجير العاملة ” .