سيلين ديون.. سأحتفل بعيد ميلادي الـ 50 وسط جمهورها

نورة الشهري(صدى):

أكدت النجمة سيلين ديون مع بداية العام أن لديها العديد من الخطط للاحتفال بعيد ميلادها الـ50 ، والذى يوافق يوم 30 مارس الجاري، إلا أنها عانت من مشاكل صحية كثيرة، بالإضافة إلى افتقادها لزوجها ومدير أعمالها الراحل رينيه مما دفعها لتأجيل فكرة الاحتفال بعيد ميلادها.

وأعلنت سيلين أنها ستحتفل بعيد ميلادها على المسرح، فبعد أن اضطرت لإلغاء وتأجيل بعض حفلاتها بناء على تعليمات الأطباء، تعرضت سيلين لانتقادات حادة من الجماهير، بسبب عدم تحديدها لمواعيد بديلة للحفلات التي تم تأجيلها، إلا أن سيلين تجاهلت تعليمات الأطباء وأعلنت عودتها للغناء واستكمال جولتها الفنية، بل أضافت بعض الحفلات الجديدة إلى جولتها، بجانب عروضها الأساسية في لاس فيجاس.

و يُذكر أن سيلين قد مازحت جمهورها خلال حوار أجرته مؤخرًا وأكدت أنها تشعر أن عمرها 21 عامًا فقط.