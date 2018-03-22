بالصور.. ” الجمارك ” تحبط تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بميناء الدمام

نايف السالم(صدى):

نجح جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام في إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من حبوب ” الكبتاجون ” بلغت (2,604,951) مليونان وستمائة وأربعة آلاف وتسعمائة وواحد وخمسون حبة، كانت مُخبأة ضمن إرسالية وردت للجمرك.

وفي التفاصيل يقول الأستاذ محمد بن سامي حمام مدير عام جمرك ميناء الملك عبدالعزيز أنه وردت للجمرك إرسالية ” طاولات خشبية ” محمولة داخل حاويات، وعند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية المعتادة على الحاويات وحمولتها عُثر على كمية من حبوب ” الكبتاجون ” بلغت (2,604,951) مليونان وستمائة وأربعة آلاف وتسعمائة وواحد وخمسون حبة، كانت مُخبأة بطريقة سرية داخل مخابئ مُعدّة لغرض التهريب داخل إحدى الطاولات الخشبية وتغليفها بأكياس بلاستيكية ووضعها داخل كراتين خاصة بالطاولات لغرض التمويه. وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.