” بيل قيت ” تفاجئ الجميع بأكبر خيمة رمضانية مبتكرة على مستوى المملكة والخليج

سعيد العجل(صدى):

كشفت شركة بيل قيت (BelleGate ) لتنظيم الفعاليات والمعارض والمناسبات عن إنهاء كافة التجهيزات اللازمة لإطلاق أكبر خيمة رمضانية بأسلوب جديد ومبتكر، وذلك على مستوى المملكة والخليج، تحت مسمى (رمضان في حارتنا) خلال الشهر الفضيل القادم، والتي سيحتضنها مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات وبدعم من الهيئة العامة للترفيه.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة يوم أمس الثلاثاء20 مارس الجاري، بمقر مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بحضور نخبة من رجال الأعمال، ومندوبي الشركات ذات العلاقة، وعدد كبير من ممثلي أجهزة الصحافة والإعلام.

وأوضح الدكتور على مدخلي مدير عام شركة بيل قيت، خلال كلمته في المؤتمر أن الشركة أكملت تجهيزاتها اللازمة لإطلاق الخيمة الضخمة، والتي تعد الأكبر على مستوى المملكة والخليج، نسبة لاستيعابها لأكثر من ستة آلاف زائر، من مختلف أفراد الأسرة، بالإضافة إلى رجال الأعمال، وكبار الزوار.

وأكد د. مدخلي أن خيمة (رمضان في حارتنا) تحمل مفهوما جديدا ومبتكرا، يختلف عن باقي الخيم الرمضانية، من حيث الفعاليات والأفكار المبتكرة التي تتمثل في عدة أنشطة متنوعة، تجمع بين عراقة الماضي وحداثة الحاضر، أبرزها الأكلات الشعبة والألعاب التراثية، التي تميز مختلف مناطق المملكة، لتجعل الزوار يعيشون أجواء رمضان الحقيقية، بالإضافة إلى برامج وأنشطة ثقافية، وترفيهية سيعلن عنها في حينها.

واستعرض د. مدخلي خلال عرض ” بروجتكر” التجهيزات، والفعاليات التي تحتضنها الخيمة، والتي يتمثل أبرزها في: أكلات شعبية يتم تقديمها بطريقة مبتكرة، ألعاب تراثية، مدينة ألعاب ترفيهية للأطفال، ساحة عرض رئيسية للفعاليات، سوق تراثي قديم، بالإضافة لإتاحة الفرصة لعشرات الشركات والجهات العارضة التي ستقدم منتجاتها للزوار، وبأسعار تنافسية في متناول يد الجميع، فضلا عن ركن للنشاط التعليمي، والثقافي للأسرة والأطفال، ومسابقات متنوعة، بجانب شاشات ضخمة لعرض مسلسلات وبرامج رمضان على القناه السعودية .

وبين د. مدخلي أن خيمة (رمضان في حارتنا)ستفتح أبوابها للزوار منذ الرابعة عصرا حتى الرابعة فجرا، مشيرا إلى أن برامج الخيمة ستكون متجددة وغير تقليدية وسيتم استضافة عدد من الفنانين والمشاهير، لتقديم فقرات متنوعة ومبتكرة، موضحا أن الخيمة ستخصص كل ثلاثة أيام لكل منطقة من مناطق الرياض يتم خلالها عرض أكلاتها الشعبية وتراثها العريق.

وأضاف د. مدخلي قائلا: (تسعى BelleGate لتحقيق أهداف رؤية 2030 خصوصا فيما يتعلق بتعزيز الثقافة، والترفيه في المملكة العربية السعودية من خلال إنشاء أكبر تجمع رمضاني، تحت سقف واحد من خلال خيمة (رمضان في حارتنا)،وذلك في أجواء مستوحاة من الثقافة، والتراث السعودي، حيث ستقدم BelleGate أكبر فعالية رمضانية تشمل بوفيه الإفطار، والسحور لعدد 6000 زائر يوميا و 170,000 زائر على مدار 25 يوما، عبر الخيمة، كما توجد منطقه مخصصة تحتوي على عدد 150 من “البوثات” التي تعرض وتقدم أهم الخدمات والعلامات التجارية المحلية والعالمية، إضافة لصالة مصممة ومستوحاة من طراز الغابة، ومنطقة مخصصة للأطفال، وألعاب ترفيهية مع عروض كوميدية، كل هذا سيكون ضمن هذه الفعالية، تحت سقف واحد، على مساحته 14644 مترا مربعا).

ورفع د.مدخلي في ختام حديثه الشكر، والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين لدعمها المتواصل لأعمال وفعاليات القطاعين العام والخاص، كما شكر الهيئة العامة للترفيه لدعمهم لفعاليات الخيمة ومركز الرياض على الاستضافة.

من جهته، أكد الأستاذ سلمان العطاوي مدير إدارة التسويق بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض أن المركز انطلاقا من استراتيجيته التي تتوافق من رؤية المملكة 2030 يرحب باستضافة كافة الفعاليات التي تصب في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن المركز يستهدف النهوض بصناعة الفعاليات والمعارض بما يتوافق مع رؤية المملكة، مؤكدا أن المركز مجهز بأحدث التجهيزات لاستقبال مختلف الفعاليات.

الجدير بالذكر أن شركة بيل قيت (BelleGate ) لديها تجارب واسعة في تنفيذ الديكورات الرمضانية في المملكة العربية السعودية، وتعتبر هي الخيار الأول، عندما يتعلق الأمر بالديكورات الرمضانية, حيث يتمتع الزوار لديها بتجربة فاخرة مع تصاميم فريدة ومبتكرة تعكس الثقافة السعودية، وقد أثبتت BelleGate أنها تتفهم متطلبات العملاء وتعمل دائما على تنفيذ الديكور الرمضاني، وتقديم كل ما هو أفضل، ومختلف فيما يتعلق بالفعاليات الرمضانية كما في سابق مشاريعها.