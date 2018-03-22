جمعية أعمال تؤهل 100 شاب للالتحاق بوظائف في شركة التميمي

سعيد العجل(صدى):

أعلنت جمعية تنمية وتمويل الأسر المنتجة بمنطقة الرياض(أعمال) عن استقبال طلبات المتقدمين للوظائف في شركة التميمي، وشهدت لجنة المقابلات بالجمعية إقبالا كبيرا من الشباب السعودي الراغبين في التسجيل للالتحاق بسوق العمل. كما تتيح الجمعية التسجيل عبرها الموقع الإلكترونيهنا

وسوف تستقطب شركة التميمي 100 موظف سعودي ، ممن يتم ترشيحهم من قبل جمعية (أعمال) ، كما ستقوم الجمعية بتدريب المقبولين وتأهيليهم قبل التحاقهم بالعمل، وستشرف على متابعتهم خلال ال 6 شهور الأولى .

وتأتي هذه المبادرة ضمن برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف (إجادة) الذي دشنه سمو أمير منطقة الرياض أواخر يناير الماضي، ويهدف إلى خلق فرص وظيفية مناسبة للشباب الذي يعاني من البطالة في منطقة الرياض ليتمكنوا من تحسين مستقبلهم و مساعدة عائلاتهم ومجتمعاتهم، وتحقيق الاكتفاء الذاتي لهم

وفي هذا الإطار فقد وقعت الجمعية اتفاقية مع مستشفى الدكتور سليمان الحبيب الطبي لتدريب وتوظيف 1055 مستفيدًا.

يشار إلى أن جمعية (أعمال) تتبنى خطة استراتيجية لخلق أكثر من 10 آلاف وظيفة للشباب والفتيات برواتب سنوية تزيد على مليار ريال، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة للشباب السعودي، وتمكينهم من العمل ، والإسهام في القضاء على البطالة، تماشيا مع رؤية المملكة 2030، حيث وقعت الجمعية 27 اتفاقية مع مختلف الجهات لتدريب وتأهيل وتوظيف الشباب من الجنسين.