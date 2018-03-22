تحذير من سقوط أمطار رعدية في جازان

تركي السالم(صدى):

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عبر موقع الهيئة الإلكتروني، اليوم الخميس، من سقوط أمطار رعدية في منطقة جازان.

وأوضح ” الإنذار المبكر ” أن هناك هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية في جازان، خاصةً في مرتفعات المنطقة.

وأشار النظام الآلي للإنذار المبكر إلى أن بداية الحالة في تمام الساعة الثانية بعد ظهر اليوم، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءًا من نفس اليوم.