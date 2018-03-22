شجرة غايمارو ” العجيبة ” تعود للنمو في كولومبيا

بوغاتا(صدى):

تتجدد شجرة غايمارو الاستوائية الضخمة شيئا فشيئا في كولومبيا وهي تتمتع بمزايا “عجيبة” منها قدرتها على ترسيخ غاز الكربون في التربة ما يؤدي الى المحافظة على المناخ.

ويقول المزارع مانويل دوران البالغ من العمر 61 عاما “من دون أشجار لا ماء، ومن دون ماء لا أشجار”، منددا بإقدام البعض على حرق الأشجار للزراعة وأنشطة تربية الحيوانات، وهو ما يجعل “الغابة تتقلص والأنهار تجف”.

وتقول ديزي تارييه مديرة منظمة «أونفول فير» لمراسل وكالة “فرانس برس”: “انها شجرة عجيبة”، معددة فوائدها بما في ذلك ثمرتها الغنية بالعناصر الغذائية.