قد يسبب الإجهاض..أضرار الإفراط في تناول الأناناس

متابعات(صدى):

يفضل الكثير تناول فاكهة الأناناس أو شربها كعصير ،دون العلم بأن الإفراط فى تناوله يمكن أن يمثل خطرا على الصحة.

ويؤكد الأطباء أنه بالرغم من الفوائد العديدة للأناناس، الا أنه قد يشكل خطرا حال الإفراط في تناوله.

وقد يسبب الإفراط في تناوله اضطرابات في الجهاز الهضمي كالاسهال المعوي ، الغثيان، القيء.

ومن الممكن أن ينتج عنه ظهور طفح جلدي، أو وجود بثور في أطراف الشفتين والفم.

وأوضح الأطباء أنه يمكنه التسبب في الإصابة بانقباضات في عضلات الرحم ،مما يؤدي إلى إجهاض المرأة الحامل.